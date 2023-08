Kane-Poker: Unerwarteter Zeitdruck für die Bayern?

Am gestrigen Montag stieg in London der große Transfergipfel um Harry Kane. Am Verhandlungstisch saßen sich Daniel Levy, Vorstandsvorsitzender von Tottenham Hotspur, sowie Jan-Christian Dreesen und Marco Neppe vom FC Bayern gegenüber. Während klar ist, dass sich die Parteien nicht auf eine Ablöse für den Stürmer einigen konnten, kursieren diverse Versionen davon, was genau während dem Treffen passiert ist, durch die Fußball-Welt.

Von verschieden hohen Angeboten, Forderungen und Diskrepanzen ist die Rede. Dementsprechend geben unterschiedliche Medien unterschiedliche Prognosen darüber ab, was die Zukunft im Kane-Poker bereithält. Der ‚Evening Standard‘ bringt nun eine neue Sichtweise in die Berichterstattung ein: Die des Spielers.

Transfer vor dem ersten Spieltag?

Der Tageszeitung zufolge hat Kane klargestellt, dass ein Tottenham-Abschied für ihn geplatzt ist, sobald die Premier League-Saison angefangen hat. Er sei der Meinung, dass ein Transfer nach dem ersten Spieltag unfair gegenüber seinem Heimatklub und dessen neuem Trainer Ange Postecoglou sei. Am 13. August starten die Spurs gegen den FC Brentford in die neue Spielzeit.

Etwas überraschend berichtet der ‚Evening Standard‘ darüber hinaus, dass eine Verlängerung bei Tottenham für Kane nicht ausgeschlossen ist. Der 30-Jährige könne sich vorstellen, in den ersten Monaten der Saison 2023/24 über einen neuen Vertrag zu verhandeln, sollten die Londoner unter Postecoglou sportliche Fortschritte zeigen. Bislang war der mediale Tenor, dass Kane nicht noch einmal einen neuen Vertrag unterschreiben möchte.

Neues Angebot in Arbeit

Derweil berichtet ‚Sky‘, dass die Bayern nach den gestrigen Gesprächen mit einem neuen Angebot für Kane vorstellig werden wollen. Dieses liege inklusive erfolgsabhängiger Bonuszahlungen bei 95 Millionen Euro. Zudem winke Kane ein Fünfjahresvertrag.