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Premier League

Wichtige Neuigkeiten bei Salah

von Lukas Hörster
1 min.
Mohamed Salah und Virgil van Dijk klatschen @Maxppp

Mohamed Salah (33) wird nochmal für den FC Liverpool auflaufen. Davon geht der englische Meister jedenfalls selbst aus. In einem offiziellen Statement heißt es: „Der FC Liverpool kann bestätigen, dass Mohamed Salah voraussichtlich vor Ende dieser Saison wieder spielfähig sein wird.“

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Hintergrund: Salah musste am vergangenen Samstag gegen Crystal Palace (3:1) mit Oberschenkelproblemen vom Feld. Bei seiner Auswechslung ließ sich der Ägypter viel Zeit und bedankte sich in alle vier Richtungen an der Anfield Road sichtlich emotional für den Support, schließlich wird er den LFC im Sommer nach neun Jahren verlassen. Schnell wurde spekuliert, dass Salah also schon sein letztes Spiel für die Reds absolviert haben könnte – dem ist aber offenkundig nicht so.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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