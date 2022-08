Vor dem Abschluss: 20 Millionen für Nianzou

Die Anzeichen für einen Wechsel von Tanguy Nianzou verdichten sich. Laut ‚L’Équipe‘ stehen die Verhandlungen zwischen dem FC Sevilla und dem FC Bayern kurz vor dem Abschluss. Der deutsche Rekordmeister verlange 20 Millionen Euro von den Andalusiern. Persönlich hat sich das französische Abwehrtalent bereits mit den Offiziellen des spanischen Erstligisten auf ein Vertragsmodell geeinigt, heißt es weiter.

Der Transfer könnte dementsprechend schon in Kürze über die Bühne gehen. Zuletzt stand auch eine Leihe im Raum, nun deutet allerdings alles auf einen permanenten Abgang des einst hochgelobten Abwehrjuwels hin. 2020 hatten die Bayern Nianzou ablösefrei von Paris St. Germain an die Säbener Straße geholt. Durchsetzen konnte sich der U-Nationalspieler in München aber nie.

Update (10:27 Uhr): Laut ‚Sport Bild‘ wird sich Bayern bei einem Transfer von Nianzou eine Rückkaufklausel und eine Weiterverkaufsbeteiligung bei einem möglichen künftigen Transfer sichern.