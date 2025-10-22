Köln: Kaminski teurer als gedacht

Der 1. FC Köln müsste für die Festverpflichtung von Flügelstürmer Jakub Kaminski (23) mehr bezahlen als bislang angenommen. Wie die ‚Kölnische Rundschau‘ berichtet, liegt die Kaufoption für die Leihgabe des VfL Wolfsburg bei 5,5 Millionen Euro. Zuvor waren drei Millionen Euro kolportiert worden.

Behält Kaminski seine aktuelle Form bei, dürften die FC-Verantwortlichen den Passus trotzdem mit gutem Gewissen aktivieren. Der 25-fache polnische Nationalspieler markierte in den ersten acht Pflichtspielen drei Treffer und stand neben Stammkeeper Marvin Schwäbe (30) als einziger Kölner in allen sieben Bundesliga-Spielen über die volle Distanz auf dem Platz. Sein Vertrag bei Stammklub Wolfsburg läuft bis 2027.