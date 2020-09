Klopp-Meeting: Wijnaldum bleibt vorerst in Liverpool – Folgen für Thiago

In einer mit Offensivstars bestückten Top-Mannschaft ist Georginio Wijnaldum das Herzstück im zentralen Mittelfeld. Der 29-Jährige kam in der abgelaufenen Meistersaison zu 47 Pflichtspielen. Und könnte auch in der kommenden Saison fester Bestandteil der Klopp-Elf bleiben.

Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat Jürgen Klopp seinen Mittelfeld-Motor bei einem Meeting am vergangenen Mittwoch von einem Verbleib überzeugt. Der Pay-TV-Sender berichtet, dass Wijnaldum nicht mehr gehen und und sich stattdessen ein neues Vertragsangebot der Reds anhören möchte.

2016 war der 61-fache niederländische Nationalspieler von Newcastle United an die Merseyside gewechselt. Im kommenden Jahr läuft der Vertrag nun aus. Auch aus diesem Grund machte sich Ronald Koeman berechtigte Hoffnungen, bei seinem Landsmann zum Zug zu kommen.

Was wird aus Thiago?

Fraglich bleibt, welche Auswirkungen der mögliche Wijnaldum-Verbleib auf die geplante Verpflichtung von Thiago (29) haben könnte. Der spanische Triple-Held wurde in Liverpool als Nachfolger des Niederländers gesehen. Mit Thiago ist sich der englische Meister handelseinig, doch die Verhandlungen mit den Münchnern stocken seit Wochen.

