78 Millionen: PSG forciert Doppelschlag

Paris St. Germain drückt im Werben um Mika Godts (21) und Zion Suzuki (23) aufs Gaspedal. Für Flügelstürmer Godts liegt Ajax Amsterdam laut Fabrizio Romano ein offizielles Pariser Angebot über 40 Millionen Euro plus rund fünf Millionen an möglichen Boni vor. Der Belgier selbst hat bereits grünes Licht für den Wechsel gegeben. Ajax‘ Ablöseforderung wird auf bis zu 60 Millionen geschätzt.

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Darüber hinaus hat PSG nach Informationen von Romano ein 33-Millionen-Paket für Torhüter Suzuki von Parma Calcio unterbreitet. Der französische Topklub befinde sich im Poker um den japanischen Nationalkeeper vor Juventus Turin in der Pole Position und wolle den Deal schnellstmöglich eintüten. Suzuki sei offen für den Transfer.