Werder: Zwei Optionen für Keita

Werder Bremen darf sich Hoffnungen machen, Naby Keita endgültig von der Gehaltsliste streichen zu können. Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt dem Mittelfeldspieler ein Angebot aus der Chinese Super League vor. Auch Ferencvaros Budapest, an das Keita noch bis zum 15. Januar ausgeliehen ist, bemüht sich um eine Festverpflichtung. Die vereinbarte Kaufoption wollen die Ungarn jedoch nicht ziehen. Eine Entscheidung soll in Kürze fallen.

Der 30-Jährige kam im Sommer 2023 ablösefrei vom FC Liverpool an die Weser, floppte dort aber völlig. Nach internen Querelen wurde Keita endgültig ausgemustert und im Januar 2025 nach Budapest verliehen, wo er bis dato auf 28 Einsätze kommt. In Bremen plant man nicht mehr mit dem Rechtsfuß, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.