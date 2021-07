BVB: Kehl reagiert auf Haaland-Gerüchte

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund, hat zur Zukunft von Erling Haaland Stellung bezogen. Im Rahmen des Testspiels gegen den FC Gießen sagte er über den 175-Millionen-Plan des FC Chelsea: „Es gibt wirklich nichts Neues zu dem Thema. Die Summe hab ich auch nur gelesen. Demnach hat sich an unserer Haltung nichts geändert. Wir planen fest mit Erling. Das ist auch mit ihm in den letzten Wochen und Monaten und auch seinem Berater klar kommuniziert.“

Damit schlägt Kehl in die gleiche Kerbe wie Michael Zorc, der zuletzt ebenfalls klarstellte, nach wie vor mit Haaland für die kommende Spielzeit zu planen. Am heutigen Dienstag hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass Chelsea-Besitzer Roman Abramovich bewilligt hat, ein 175 Millionen Euro schweres Angebot für den 20-jährigen Norweger vorzubereiten. An den BVB ist Haaland noch bis 2024 gebunden, kann die Schwarz-Gelben aber im Sommer 2022 für kolportierte 75 Millionen Euro verlassen.