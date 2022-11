Barça plant Gespräch mit Alba

Der FC Barcelona will sich nach der WM mit Jordi Alba (33) an einen Tisch setzen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge wird der Verein mit dem spanischen Nationalspieler im Januar nach Möglichkeiten suchen, um dessen üppiges Gehalt einzusparen oder zu reduzieren.

Barça würde den bis 2024 datierten Kontrakt am liebsten schon im nächsten Sommer auflösen. Sekundärszenario sei eine Senkung des Salärs. Alba kündigte zuletzt an, er wolle in Katalonien bleiben und seine Karriere nur bei seinem Jugendverein beenden.