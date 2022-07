Stage: Die Gründe für den Werder-Wechsel

Jens Stage hat erklärt, warum er sich für einen Transfer zum SV Werder Bremen entschieden hat. „Weil ich davon geträumt habe, in der Bundesliga zu spielen. Und jetzt habe ich die Chance, das für so einen großen Klub wie Werder Bremen zu tun. Wenn ich hier gute Leistungen abliefern kann, dem Team helfe und eine gute Saison spiele, dann werden die Chancen natürlich auch größer sein, für die Nationalmannschaft zu spielen“, so der Neuzugang des Bundesliga-Aufsteigers im Interview mit der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige war vom FC Kopenhagen nach Bremen gewechselt. In der dänischen Hauptstadt hätte er Champions League spielen können, aber „die Bundesliga ist größer als die dänische Liga. Ich kann es kaum erwarten: Bundesliga, in diesem Stadion mit über 40.000 Fans und viel Druck. Das passt für mich perfekt.“