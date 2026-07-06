Absurder Rekordtransfer: Tottenham verpflichtet Tonali

Sandro Tonali (26) verlässt Newcastle United zwei Jahre vor Vertragsende. Bei Ligakontrahent Tottenham Hotspur unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2032.

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We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali, subject to work permit ✍️



🔗 https://t.co/WBcHW8UZYo pic.twitter.com/dGurwXvD9Z — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 6, 2026

Die Spurs, die in der abgelaufenen Saison nur haarscharf dem Abstieg entgangen sind, überweisen für den italienischen Nationalspieler (32 Länderspiele) eine absurde Rekordablöse von umgerechnet bis zu 117 Millionen Euro.

Damit löst Tonali Positionskollege Mateus Fernandes (21) ab, der erst kürzlich für rund 98 Millionen Euro von Absteiger West Ham United losgeeist wurde.

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„Ich freue mich sehr, hier zu sein. Als ich heute im Verein ankam, war das ein fantastisches Gefühl. Es hieß, es gäbe vier oder fünf Vereine zur Auswahl – doch es gab nur einen“, begründet Tonali seine Wahl.

Cheftrainer Roberto De Zerbi erklärt: „Sandro ist ein besonderer Spieler und eine großartige Neuverpflichtung für unseren Verein. Ich verfolge seinen Weg schon lange, da er die Jugendabteilung meines Heimatvereins Brescia durchlaufen hat, und ich freue mich sehr, nun mit ihm zusammenzuarbeiten. Angesichts seiner Qualitäten gab es in diesem Sommer großes Interesse an Sandro. Er war jedoch fest entschlossen, zu Tottenham zu wechseln, und ich weiß, dass unsere Fans begeistert davon sein werden, was er in die Mannschaft einbringt.“