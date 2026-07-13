Der FC Liverpool will für die anstehende Saison weiter aufrüsten. Das kündigte Trainer Andoni Iraola auf einer Pressekonferenz an: „Wir brauchen mehr Spieler, das wissen wir. Wir haben zwei Spieler verpflichtet und werden noch mehr holen. Wir sind da dran“, so der Spanier. Bislang stehen in Innenverteidiger Jérémy Jacquet (21/Stade Rennes) und Außenstürmer Víctor Muñoz (23/CA Osasuna) zwei Transfers fest.

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Unter anderem suchen die Reds noch einen weiteren Flügelstürmer, da Mohamed Salah (34) den Klub verlassen hat. Bradley Barcola (23/Paris St. Germain) und Yan Diomande (19/RB Leipzig) gelten als heiße Kandidaten. Beide kosten aber über 100 Millionen Euro und sind nur schwer von ihren Klubs loszueisen.