WM-Kader: Tuchel nominiert Bundesliga-Duo

Es herrscht Klarheit über den 26-köpfigen Kader, den Thomas Tuchel für die diesjährige WM mit England berufen hat. Neben Akteuren aus der Bundesliga wie Bayer Leverkusens Jarell Quansah (23) und Harry Kane (32) vom FC Bayern ist das Aufgebot gespickt mit Stars wie Jude Bellingham (22) und Bukayo Saka (24).

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Viele Ausnahmekönner gehen jedoch leer aus. Überraschend sind insbesondere die Nicht-Nominierungen von Phil Foden (25), Trent Alexander-Arnold (27) und Cole Palmer (24). In Gruppe L treffen die Three Lions auf Ghana, Kroatien und Panama.