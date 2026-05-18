Medien: Guardiola vor dem Rücktritt

Bleibt er oder bleibt er nicht? Obwohl Pep Guardiola noch einen bis 2027 gültigen Vertrag als Cheftrainer von Manchester City besitzt, häuften sich in den vergangenen Wochen die Spekulationen über einen Abschied im Sommer.

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Laut dem englischen ‚Mirror‘ ist die Entscheidung bei Guardiola gefallen. Der 55-Jährige tritt dem Bericht zufolge nach Saisonende zurück und verlässt die Skyblues vorzeitig. Andere Medien von der Insel bestätigen den Bericht. Die beiden kommenden Spiele in der Premier League gegen den AFC Bournemouth und gegen Aston Villa sollen seine letzten als Coach von City sein.

Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, dennoch verdichten sich die Anzeichen, dass für Guardiola am Etihad Stadion nach zehn Jahren Schluss ist. Mit dem ehemaligen Bayern-Trainer in der Verantwortung gewann ManCity unter anderem sechs Meistertitel in England und 2023 die Champions League.