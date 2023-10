Dante bald auf der Trainerbank?

Dante möchte sich auch nach seiner aktiven Karriere dem Fußball widmen. Im Interview mit ‚Sport1‘ verrät der Innenverteidiger vom OGC Nizza: „Ich mache meine Trainerprüfung und muss diesen Beruf weiter erlernen. Ich will Trainer sein. Ein Spieler zu sein ist eine Sache, aber ein Trainer zu sein etwas ganz anderes. Wenn ich als Trainer ein bestimmtes Niveau erreichen will, muss ich weiter lernen, ich muss bekannten Trainern folgen, um den Job zu verstehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dantes Kontrakt an der Côte d’Azur läuft im Sommer aus. Gut denkbar, dass der mittlerweile 40-jährige Brasilianer danach seine Schuhe an den Nagel hängt. Konkrete Vorstellungen, wie es danach weiter geht, hat der ehemalige Bundesliga-Spieler schon jetzt: „Ich würde tatsächlich nach meiner Karriere gerne bei OGC bleiben. Der Verein macht mich so froh. Ich fühle mich wie zu Hause, kenne alle. Hier zu bleiben, wäre perfekt.“