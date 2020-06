Allis teurer Corona-Fehltritt | Italien feiert den Restart

Allis teurer Corona-Witz

Dele Allis Fehltritt Anfang Januar kommt den Tottenham Hotspur-Star nun teuer zu stehen. Zu Beginn der Corona-Pandemie in Europa machte sich der Spielmacher in einem Handyvideo über asiatische Reisende an einem Flughafen lustig – was logischerweise nicht gut ankam. Nun hat der englische Fußballverband die Strafe für den 24-Jährigen bekanntgegeben: Ein Spiel Sperre sowie eine Geldstrafe von umgerechnet 56.000 Euro. Somit verpasst Alli die erste Partie beim Liga-Neustart nächste Woche. Im ‚Daily Express‘ und ‚Daily Mirror‘ beschuldigt der Engländer einen Freund. „Ich wurde verraten“, heißt es dort. Schließlich habe er das Video schnell wieder gelöscht, dennoch wurde die Aufnahme zeitnah den Medien zugespielt. Das Internet vergisst eben nicht.

Lautaro macht’s notfalls selbst

Inter Mailand hat das zweifelhafte Talent, seine Stürmer regelmäßig in unserer Presseschau unterzubringen. Was im vergangenen Sommer die ewige Transfer-Saga von Mauro Icardi war, ist nun durch das Wechsel-Theater um Lautaro Martínez ersetzt worden. Die katalanische ‚Sport‘ wird nicht müde, dem Argentinier seine fast schon tägliche Schlagzeile zu widmen. Der 22-Jährige will sich nun „stärker für den Abgang einsetzen“. Sollte sein Klub Inter Mailand aus dem Poker mit dem FC Barcelona aussteigen, will sich der Angreifer persönlich in die Verhandlungen einschalten. Fortsetzung folgt bestimmt.

Italien im Fußballhimmel

Nach etwas mehr als drei Monaten Pause wird am heutigen Abend in Italien die Fußballsaison wieder aufgenommen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ ist erleichtert: „Endlich“, schreibt die Sporttageszeitung. Los geht es mit dem Halbfinalrückspiel der Coppa Italia zwischen Juventus Turin und dem AC Mailand. „Ein Pokal voller Träume“, titelt der ‚Quotidiano Sportivo‘. Im Hinspiel rettete Cristiano Ronaldo Juves Finalhoffnungen mit dem 1:1-Ausgleich in der 90. Minute. Die ‚Tuttosport‘ ist sich sicher, dass der Portugiese auch dieses Mal wieder die Tore für sich sprechen lässt. Der ‚Corriere dello Sport‘ hat ebenfalls nichts anderes mehr im Kopf: „Jetzt ist Fußball“.