Aus dem Nichts: Süle wechselt in die Kreisliga

Anfang Mai machte Niklas Süle (30) sein Karriereende publik. Wenige Tage nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist, sorgt der Innenverteidiger aber für eine große Überraschung.

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Denn lediglich dem Profifußball kehrt der 49-fache deutsche Nationalspieler den Rücken. ‚Sky‘ berichtet, dass Süle in der Kreisliga beim SV Tiefenbach in Baden-Württemberg anheuert. Die Rede ist von einer vollständigen Einigung.

Gegenüber dem Bezahlsender bestätigt Süle selbst: „Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist. Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können.“