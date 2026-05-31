Die Gerüchte um einen Transfer von Serhou Guirassy (30) zu Fenerbahce werden immer heißer. Erst gestern war von einer vorläufigen Einigung die Rede: Präsidentschaftskandidat Aziz Yildirim soll mit Guirassy und Borussia Dortmund eine Übereinkunft für einen Wechsel getroffen haben – vorausgesetzt, er gewinnt die anstehenden Wahlen.

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Jetzt hat sich auch sein Gegenkandidat Hakan Safi zu Wort gemeldet. „Wer auch immer die Wahl gewinnt, wird Guirassy holen. Deshalb wird auch dieser Bruder von euch ihn verpflichten, so Gott will“, sagt Safi, der außerdem behauptet: „Wir haben uns mit zwei Nationalspielern geeinigt und werden sie bald bekanntgeben.“

Er wolle „zwei Weltstars für die Mannschaft verpflichten“, so Safi, „das habe ich bereits erwähnt, aber es könnten auch drei werden.“

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Ob es sich um vollmundige Wahlkampfversprechen handelt oder ein Guirassy-Transfer tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit ist, dürften die kommenden Wochen zeigen. In der ersten Juni-Woche soll der neue Fener-Präsident bestimmt werden, der aktuelle Amtsinhaber Sadettin Saran kandidiert nicht.

Preisschild

Der ‚Bild‘ zufolge würde Dortmund Guirassy für 40 Millionen Euro ziehen lassen, Fenerbahce wolle den Preis aber noch drücken. Seine 35-Millionen-Klausel gilt nur für einige Topklubs, die Istanbuler zählen nicht dazu.

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Der Spieler selbst, der mit Guinea nicht an der WM teilnimmt, übe sich derweil in Geduld und wartet laut der ‚Bild‘ ab, ob sich nach dem Turnier noch andere Optionen ergeben.