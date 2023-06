Neuer Trainer für Almería

Vicente Moreno übernimmt La Liga-Klub UD Almería. Beim Tabellen-17. der abgelaufenen Saison unterschreibt der Spanier einen Einjahresvertrag. Moreno folgt auf Rubi, der Almería die vergangenen zwei Jahre trainierte.

Der 48-Jährige stand zuletzt noch bei Al Shabab in Saudi-Arabien an der Seitenlinie, wo sein Vertrag nun ausläuft. Zuvor hatte Moreno in Spanien unter anderem Espanyol Barcelona und den RCD Mallorca betreut.

