Neuer Investor für den VfB

Der VfB Stuttgart erhält eine Finanzspritze. Wie die Schwaben mitteilen, wurde der Vertrag mit Ausrüster JAKO bis 2029 verlängert. Das schwäbische Unternehmen erwirbt darüber hinaus Anteile an der VfB Stuttgart AG.

„JAKO teilt als mittelständisches Unternehmen aus der Region unsere Werte und unsere Leidenschaft, besonders den Anspruch, ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Dass JAKO als Anteilseigner in die Zukunft des VfB investiert, ist ein wichtiger Schritt in unserer Investorenstrategie, der eine Vorbildfunktion auch für andere starke Mittelständler aus unserer Region haben soll“, so der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger.