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La Liga

Real Madrid vor Überraschungstransfer?

von Martin Schmitz - Quelle: as | The Athletic
1 min.
Sergio Martínez (vorne) im Trikot von Racing Santander @Maxppp

Real Madrid hat ein Auge auf den ersten Shootingstar der neuen La Liga-Saison geworfen. Wie die ‚as‘ berichtet, leiten die Königlichen erste Schritte für den Transfer von Sergio Martínez von Racing Santander ein. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der bereits seit Längerem auf der Scoutingliste des Hauptstadtklubs steht und am Sonntag bei seinem Ligadebüt gegen den FC Villarreal (2:2) direkt ein Tor erzielte, ist per Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro zu haben.

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Mehrere Topklubs sind laut ‚The Athletic‘ an dem spanischen U19-Nationalspieler interessiert, Real will diesen zuvorkommen. Angedacht ist ein Transfer in diesem Sommer. Anschließend soll Martínez entweder in Madrids zweiter Mannschaft oder während einer Rückleihe zu Racing weitere Spielpraxis sammeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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