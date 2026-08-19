Real Madrid hat ein Auge auf den ersten Shootingstar der neuen La Liga-Saison geworfen. Wie die ‚as‘ berichtet, leiten die Königlichen erste Schritte für den Transfer von Sergio Martínez von Racing Santander ein. Der 19-jährige Mittelfeldspieler, der bereits seit Längerem auf der Scoutingliste des Hauptstadtklubs steht und am Sonntag bei seinem Ligadebüt gegen den FC Villarreal (2:2) direkt ein Tor erzielte, ist per Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mehrere Topklubs sind laut ‚The Athletic‘ an dem spanischen U19-Nationalspieler interessiert, Real will diesen zuvorkommen. Angedacht ist ein Transfer in diesem Sommer. Anschließend soll Martínez entweder in Madrids zweiter Mannschaft oder während einer Rückleihe zu Racing weitere Spielpraxis sammeln.