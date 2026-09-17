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Bundesliga

Supertalent: Bayern-Boss reagiert auf Transfergerücht

von Remo Schatz
1 min.
JJ Gabriel im United-Trikot @Maxppp

Die Qualitäten von JJ Gabriel sind auch dem FC Bayern nicht verborgen geblieben. Auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte Sportdirektor Christoph Freund indirekt das grundsätzliche Interesse des Rekordmeisters: „Ich spreche nicht über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Wir kennen den Spieler, weil er sehr, sehr talentiert ist. Er ist sicher ein außergewöhnliches Talent. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“

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In England wird das Supertalent bereits als „Kid Messi“ gefeiert. Der 15-Jährige entspringt der Akademie von Manchester United, soll seinem Ausbildungsklub aber mitgeteilt haben, dass er ihn verlassen und seine Registrierung mit sofortiger Wirkung aufheben möchte. United sei derzeit aber noch bemüht, die Wogen zu glätten. Neben den Bayern sollen unter anderem auch Real Madrid und der FC Barcelona Interesse bekunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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