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Premier League

United steigt in Fernandes-Poker ein

von Remo Schatz - Quelle: The Telegraph
1 min.
Mateus Fernandes reißt die Arme in die Luft @Maxppp

Paris St. Germain bekommt im Werben um Mateus Fernandes von West Ham United Konkurrenz. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, hat Manchester United die Fährte aufgenommen und will den zentralen Mittelfeldspieler im Sommer ins Old Trafford lotsen. Bei den Hammers ist der Portugiese noch bis 2030 vertraglich gebunden.

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Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato ist PSG allerdings bereits einen Schritt weiter und hat Kontakt zu Fernandes aufgenommen. Der 21-Jährige hatte im vergangenen Jahr Premier League-Absteiger FC Southampton hinter sich gelassen, um sich den Londonern anzuschließen. Im Gegenzug wechselten 44 Millionen Euro den Besitzer. In diesem Jahr könnte West Ham den Gang in die Championship antreten müssen und Fernandes erneut auf den Markt kommen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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