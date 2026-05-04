FC-Juwel auf dem Sprung?

Verliert der 1. FC Köln im Sommer einen Hoffnungsträger der Zukunft? Der ‚Express‘ berichtet, dass Außenstürmer Jason Ponente-Ramirez großes Interesse weckt. Zahlreiche Zweitligisten buhlen demzufolge mit Profiverträgen um den 19-Jährigen, dessen Arbeitspapier beim FC im Sommer ausläuft.

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Ponente-Ramirez zählt in der Domstadt zu den großen Talenten, erzielte im Achtelfinale der deutschen A-Junioren-Meisterschaft gegen den FC Bayern (4:0) einen Treffer. Die Gespräche über eine Ausdehnung des Vertrags laufen bereits seit längerer Zeit, eine Einigung konnte allerdings noch nicht erzielt werden. Der FC muss sich strecken, um Ponente-Ramirez nicht ablösefrei zu verlieren.