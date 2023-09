FC Bayern: Kane von den Fans überrascht

Harry Kane hat seinen Start beim FC Bayern Revue passieren lassen. „Bis jetzt war alles fantastisch. Ich hatte natürlich viel zu tun, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld, bei der Suche nach einem Haus und so weiter. Der ganze Verein, das Team, die Mitarbeiter: Alle haben mich sehr freundlich aufgenommen und mir geholfen, mich so schnell wie möglich einzuleben“, erklärt der neue Stürmerstar der Münchner im Interview mit ‚Sports Illustrated‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kane fährt mit Worten fort, die wohl vor allem unter den Anhängern des Klubs gut ankommen werden: „Und was mich am meisten überrascht hat, waren die Fans. Seit meiner Ankunft spüre ich ihre extreme Unterstützung. Ich sehe so viele Kane-Trikots und Trikots der Nationalmannschaft. Ich freue mich darauf, diese Beziehung auszubauen und alle noch besser kennenzulernen, aber bis jetzt war es ein guter Anfang.“ Der 30-jährige Engländer war im vergangenen Sommer für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach München gewechselt.