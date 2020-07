Klinsmann räumt Fehler ein

Jürgen Klinsmann hat eingeräumt, dass die Art und Weise seines Abgangs von Hertha BSC nicht glücklich war. „In der Umsetzung meines Weggangs habe ich sicherlich Fehler gemacht und dafür möchte ich mich nochmals entschuldigen“, sagt der 55-Jährige gegenüber der ‚dpa‘.

In Erinnerung geblieben ist vor allem Klinsmanns abfällige Bewertung der Hertha-Profis, die wenige Tage nach seinem Abschied medial die Runde machte. Klinsmann stellt klar, dass dies nicht beabsichtigt gewesen sei: „Dass anschließend eine Analyse, die ich in meiner Eigenschaft als Berater des Investors für den internen Gebrauch erstellt habe, an die Öffentlichkeit kam, hat allen Beteiligten geschadet. Mir ist heute noch ein Rätsel, wie das an die Medien kam.“