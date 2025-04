Per Klausel: Yilmaz vor Bundesliga-Wechsel

In der Endphase der Saison kämpft der SC Freiburg in Jahr eins nach Christian Streich sensationell um den Einzug in den Europapokal, angesichts von lediglich drei Punkten Rückstand auf Rang vier ist auch die Champions League-Qualifikation eine realistische Möglichkeit. Parallel laufen bereits die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit.

Eine mögliche Verstärkung für die Außenverteidigung beeindruckt derzeit mit einer starken Saison für den 1. FC Nürnberg. Wie die ‚Bild‘ berichtet, spielen die Freiburger mit dem Gedanken, Berkay Yilmaz bereits in diesem Sommer von seiner Leihe zum Zweitligisten wieder zurückzurufen.

Der 20-Jährige war im vergangenen Sommer von Freiburg nach Nürnberg gewechselt. Eigentlich ist der Leihdeal auf zwei Jahre angelegt, sein Stammverein sicherte sich jedoch eine Rückholoption für diesen Sommer. Laut der Boulevardzeitung hat es bereits erste Signale an den Spieler gegeben, dass diese Klausel aktiviert werden soll.

Glücklich in Nürnberg, Gelegenheiten in Freiburg

Der Plan: Jordy Makengo (23), der in dieser Spielzeit bisher lediglich auf 198 Minuten Einsatzzeit kommt, darf Freiburg am Saisonende verlassen. Damit wird hinter Routinier und Kapitän Christian Günter (32) auf der linken Abwehrseite ein Platz frei. Angesichts einer potenziellen Dreifachbelastung durch den Europapokal in der kommenden Saison könnte Yilmaz als Ersatz des Nationalspielers weiter reifen und trotzdem einige Einsätze sammeln.

Bei einer klaren Perspektive auf Spielzeit kann sich Yilmaz laut der ‚Bild‘ eine vorzeitige Rückkehr durchaus vorstellen, obwohl der Youngster erst am Wochenende noch einmal betonte, dass er nichts gegen eine weitere Saison beim FCN einzuwenden hätte: „Ich bin sehr glücklich hier, auch sehr glücklich über meine Entwicklung. Ich würde liebend gerne hier noch nächste Saison bleiben.“