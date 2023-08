Wolves trennen sich von Lopetegui

Julen Lopetegui ist nicht länger Cheftrainer der Wolverhampton Wanderers. Am späten Dienstagabend verkündeten die Wolves die Trennung von dem 56-jährigen Spanier, der das Amt im November des vergangenen Jahres übernommen und den Klub zum Klassenerhalt geführt hatte.

„Bei einigen Themen herrschten Meinungsverschiedenheiten und man war sich einig, dass eine einvernehmliche Beendigung des Vertrags die beste Lösung für alle Parteien ist“, so die offizielle Begründung von Wolverhampton, das aufgrund von Einschränkungen durch das Financial Fairplay – gemessen an englischen Verhältnissen – nur begrenzt handlungsfähig auf dem Transfermarkt ist.