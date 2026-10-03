PSG vollzieht kuriosen Deal

Paris St. Germain hat offenbar frühzeitig investiert, um Zugriff auf Mario Dorgeles zu erhalten. Wie ‚A Bola‘ berichtet, hat sich der Champions League-Sieger gegen die Zahlung von 3,3 Millionen Euro ein Vorkaufsrecht für den 22-Jährigen gesichert.

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Dorgeles steht noch bis 2030 beim SC Braga unter Vertrag. Im vergangenen Jahr war der schnelle Flügelspieler für elf Millionen Euro zu den Portugiesen gewechselt. Verschlägt es ihn in der Zukunft nach Paris?