Corona-Test: Alle Kölner Profis negativ

Nach den drei positiven Corona-Fällen beim 1. FC Köln wurde am gestrigen Sonntag erneut getestet. Wie der Bundesligist offiziell bestätigt, fielen die Tests der gesamte Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs negativ aus.

Am vergangenen Donnerstag wurden zwei Spieler sowie ein Physiotherapeut positiv auf den Covid-19-Erreger getestet und in häusliche Quarantäne geschickt. Am heutigen Montag wird die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol mit dem Training in Kleingruppe fortfahren.