Kanes Chaos-Wechsel nach München: „Es war verrückt“

Seit September trägt Harry Kane erstmals seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr das Trikot von Tottenham Hotspur. Für den englischen Starstürmer war der Transfer zum FC Bayern „eine verrückte Erfahrung“, wie er gegenüber dem Magazin ‚FourFourTwo‘ erzählt: „Ich wusste nicht wirklich, was mich erwartete, denn ich war seit 19 Jahren bei den Spurs und war dort sehr glücklich. Ich bin also aus meiner Komfortzone herausgetreten – es war für mich das erste Mal, dass ich spürte, wie diese Transfers ablaufen, und dass ich ein Teil davon war.“

Ein Transfer wie jeder andere war Kanes Wechsel zu den Bayern bekanntlich nicht. Das Hin und Her führte zum wohl größten Medienwirbel des Transfersommers. Nachdem der Angreifer am Freitag, dem 11. August, endlich in Richtung München fliegen durfte, ging es im Anschluss Schlag auf Schlag für den Engländer.

„Wie in der Schule“

„Ich wachte am Samstagmorgen auf, ging direkt zum Training, traf alle Spieler zum ersten Mal, und dann hatten wir das Spiel am Abend“, sagt Kane weiter, „ich war erst am Nachmittag zuvor am Flughafen. Wie ich schon sagte, es war verrückt. Diese ersten paar Tage fühlten sich an wie der Eintritt in eine neue Schule. Den Namen ein Gesicht zuordnen, sich vorstellen, jeder fragt, wie es einem geht. Ich habe in der Vergangenheit schon gegen viele der Jungs gespielt, daher war es schön, sie alle persönlich kennenzulernen.“

Gänsehaut beim Debüt

Beim Supercup gegen RB Leipzig feierte Kane dann am Samstagabend sein Debüt für den deutschen Rekordmeister. Der 100-Millionen-Einkauf konnte die 0:3-Niederlage zwar nicht verhindern, war aber auf ganz anderer Ebene beeindruckt. „Ich erinnere mich daran, wie ich darauf wartete, ins Spiel zu kommen, die Trommeln hörte und all die Banner und Fahnen sah. Da bekam ich Gänsehaut“, erzählt der 30-Jährige.

Dabei gerät Kane regelrecht ins Schwärmen: „Die Fankultur in Deutschland hat mich von Anfang an umgehauen. Es war ein tolles Gefühl, mein Debüt zu geben. Die Atmosphäre dort war etwas ganz Besonderes, und ich habe inzwischen gemerkt, dass das keine einmalige Sache war. Der deutsche Fußball hat einige der leidenschaftlichsten Fans, die ich je gesehen habe.“

Da wusste der Engländer wohl spätestens, dass er mit seinem Transfer nach etlichen Jahren bei den Spurs die richtige Entscheidung getroffen hat. Auf individueller Ebene hätte es für Kane bisher kaum besser laufen können: Mit 17 Toren in seinen ersten elf Bundesligaspielen stellte der Angreifer direkt einen Rekord auf. Insgesamt stehen für den Nationalspieler 21 Treffer und sieben Assists nach 16 Pflichtspielen zu Buche.