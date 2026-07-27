Feyenoord Rotterdam bereitet sich auf den möglichen Abschied von Givairo Read (20) vor. Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist die Wahl des niederländischen Vizemeisters auf Davis Opoku vom belgischen Erstligisten OH Leuven gefallen.

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Opoku wird bereits seit 2014 in Leuven ausgebildet. Seit dem vergangenen Jahr ist der 18-jährige Rechtsverteidiger fester Bestandteil des Profikaders und sammelte bislang 25 Pflichtspieleinsätze. Read, der auch vom FC Bayern umgarnt wurde, zieht es in die Premier League. Nottingham Forest soll ein 21 Millionen Euro schweres Angebot abgegeben haben, Read hat dem Wechsel schon zugestimmt.