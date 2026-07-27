Menü Suche
Kommentar 1
Jupiler Pro League

Feyenoord findet Read-Ersatz

von Remo Schatz - Quelle: Sacha Tavolieri
Givairo Read ist sehr empört @Maxppp

Feyenoord Rotterdam bereitet sich auf den möglichen Abschied von Givairo Read (20) vor. Wie Sacha Tavolieri berichtet, ist die Wahl des niederländischen Vizemeisters auf Davis Opoku vom belgischen Erstligisten OH Leuven gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Opoku wird bereits seit 2014 in Leuven ausgebildet. Seit dem vergangenen Jahr ist der 18-jährige Rechtsverteidiger fester Bestandteil des Profikaders und sammelte bislang 25 Pflichtspieleinsätze. Read, der auch vom FC Bayern umgarnt wurde, zieht es in die Premier League. Nottingham Forest soll ein 21 Millionen Euro schweres Angebot abgegeben haben, Read hat dem Wechsel schon zugestimmt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Jupiler Pro League
Eredivisie
OHL
Feyenoord
Davis Opoku
Givairo Read

Weitere Infos

Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Eredivisie Eredivisie
OHL Logo OH Leuven
Feyenoord Logo Feyenoord Rotterdam
Davis Opoku Davis Opoku
Givairo Read Givairo Read
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert