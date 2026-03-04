Real denkt an Allegri

Ein Kandidat für den Trainerposten bei Real Madrid kommt aus Italien. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass die Königlichen sich unter anderem mit Massimiliano Allegri beschäftigen. Nach Xabi Alonso und Álvaro Arbeloa, der aktuell noch bei den Königlichen in der Verantwortung steht, plant Präsident Florentino Pérez wieder einen erfahrenen Trainer zu verpflichten, so die italienische Tageszeitung. Auch Jürgen Klopp wird erneut als Kandidat genannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allegri steht bei den Rossoneri nur noch bis 2027 unter Vertrag. Eigentlich hatte der 58-Jährige angekündigt, mit Milan eine Ära prägen zu wollen. Dem Bericht zufolge wird die Zukunft von Allegri aber auch daran hängen, wie die Verantwortlichen hinsichtlich der Rückkehr in die Champions League auf dem Transfermarkt agieren. Allegri will, dass der Kader mit Topspielern verstärkt wird, um künftig national und international um Titel spielen zu können. Das wäre ihm bei einem Engagement bei Real Madrid definitiv gesichert.