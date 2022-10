Bundesliga für Jakobs „eine Option“

Ismail Jakobs kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. „Das kann man nie ausschließen, es wäre eine Option. Zudem war es immer ein Traum, in der Premier League zu spielen. Es kann immer ganz schnell gehen – in beide Richtungen“, sagt der 23-jährige Linksverteidiger dem ‚kicker‘.

Jakobs war im Sommer 2021 für 6,5 Millionen Euro vom 1. FC Köln zur AS Monaco gewechselt. Meist kommt der deutsche U21-Europameister, der mittlerweile für den Senegal spielt, aber nur von der Bank. Sein Vertrag läuft bis 2026.