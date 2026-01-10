Köln arbeitet an Überraschungstransfer

Der 1. FC Köln zaubert offenbar eine Transferüberraschung aus dem Hut. Wie ‚Sky‘ berichtet, verhandeln die Kölner aktuell mit dem SC Freiburg über eine Leihe von Eren Dinkci. Der gebürtige Bremer läuft seit 2024 im Breisgau auf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Trainer Julian Schuster kommt Dinkci nicht wirklich zum Zug. Bei zwölf Einsätzen sammelte er in dieser Saison lediglich 377 Spielminuten. Seit Mitte Oktober setzten den 24-Jährigen zunächst Hüft- und schließlich muskuläre Probleme außer Gefecht.

Beim heutigen Heim-Auftritt der Freiburger gegen den Hamburger SV stand Dinkci erst gar nicht im Kader. In einer umkämpften Partie setzten sich die Hausherren mit 2:1 gegen die Norddeutschen durch. Für die Kölner musste in Heidenheim der eingewechselte Said El Mala mit seinem Treffer zum 2:2 den Punkt retten.