Warmer Millionen-Regen für Gladbach?

Im Sommer bietet sich für Joe Scally (23) bei der Heim-WM in den USA die größtmögliche Bühne. Im Anschluss will sich der Außenverteidiger seinen Traum von der Premier League erfüllen.

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Scallys Vertrag beim Bundesligisten läuft nur noch bis 2027. Sechs bis acht Millionen Euro standen bislang als Ablöse im Raum. Wie der Journalist Christopher Michel nun berichtet, könnten sogar bis zu zehn Millionen fällig werden.

Für Gladbach wäre das beinahe ein Traumpreis – der die Transfereinnahmen weiter steigern würde. Der Wechsel von Rocco Reitz für 18 bis 20 Millionen Euro plus Boni zu RB Leipzig im Sommer ist schließlich bereits abgewickelt.

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Weitere zehn Millionen winken, sofern ein Interessent die Ausstiegsklausel bei Nico Elvedi (29) aktiviert. Und dann sind da ja auch noch die bemerkenswerten Aussagen von Franck Honorat (29), der im Interview mit der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato mit einem Wechsel zu einem Europacup-Teilnehmer liebäugelt.