Bericht: Krasse Entscheidung um Vinicius

Obwohl sich Vinicius Junior öffentlich für seinen Ausraster im Clásico gegen den FC Barcelona (2:1) entschuldigte, bleiben die Bilder von seiner Auswechslung omnipräsent. Die Wogen schienen geglättet – hinter den Kulissen sieht das aber wohl anders aus.

Laut der ‚Sport Bild‘ hat die Klubführung von Real Madrid beschlossen, den brasilianischen Flügelstürmer im Sommer zu verkaufen. Sein schädigendes Verhalten im Prestigeduell mit Barça sei bei der Entscheidungsfindung nur einer von vielen Gründen gewesen. Die Liste an charakterlichen Entgleisungen in den vergangenen Jahren ist zu lang geworden, so das Fachmagazin.

Florentino Pérez hielt Vinicius immer den Rücken frei, doch der Präsident der Königlichen habe inzwischen auch genug von den Eskapaden des 25-Jährigen. Dass kurz nach Vinis Entschuldigungstweet ein Artikel bei ‚The Athletic‘ veröffentlicht wurde, der auf Basis einer anonymen Quelle die Autorität von Xabi Alonso infrage stellt, wurde dem Lager des Nationalspielers zugeordnet. Der sogenannte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Sommer der Entscheidung

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Rasen erneut zu seltsamen Szenen. In der Partie gegen den FC Valencia (4:0) übernahm der Angreifer einen Elfmeter. Normalerweise war Kylian Mbappé als Schütze vorgesehen. Dass Vini sich über die Absprachen hinwegsetzte, stieß Alonso sauer auf. Der Spanier äußerte diese auch so im Mediengespräch nach dem Abpfiff.

Derweil stocken auch die Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Bis 2027 ist der 1,76 Meter große Dribbler noch gebunden. Die Forderungen für die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier sind astronomisch – womöglich zu hoch für Real. Auch das spielt mit in die Entscheidung herein, eine Trennung herbeizuführen.

Im Sommer gibt es nochmal die Möglichkeit für Real, Vini zu verkaufen und eine adäquate Ablösesumme zu generieren. Den neuerlichen Berichten zufolge wird man dies in Madrid wohl als Schadensersatz einstufen.