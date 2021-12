Paderborn verlängert mit Hünemeier

Uwe Hünemeier bleibt ein weiteres Jahr beim SC Paderborn. Wie der Zweitligist verkündet, hat der 35-Jährige seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Hünemeier war 2018 von Brighton & Hove Albion an die Pader gewechselt und ist dort gesetzt. Auch in der aktuellen Saison stand der Routinier in jedem Pflichtspiel in der Startelf.

„Uwe ist sportlich und menschlich ein Vorbild in unserem Kader. Er zeigt in jedem Training und in jedem Spiel eine außergewöhnlich hohe Leistungsbereitschaft und ist darüber hinaus absolut verlässlich. Mit diesen Tugenden hat er sich zu einer Identifikationsfigur für den Paderborner Fußball entwickelt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, schwärmt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.