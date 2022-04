Rice-Verkauf: „178 Millionen wären das Minimum“

Wer im Sommer Declan Rice (23) von West Ham United loseisen möchte, müsste sehr tief in die Tasche greifen, um überhaupt eine Chance zu haben. Sein Trainer David Moyes äußerte sich dazu auf einer Pressekonferenz: „Das erste, was man sagen muss, ist, dass er nicht zum Verkauf steht. Aber wenn man Interesse hat, dann wird es mehr sein. Denn 100 Millionen Pfund (120 Millionen Euro, Anm d. Red.) waren im vergangenen Sommer billig, und 150 Millionen Pfund (178 Millionen Euro, Anm. d. Red.) wären jetzt das Minimum. Aber er ist nicht zu verkaufen.“

Der Mittelfeldspieler der Hammers wird vom FC Chelsea und von Manchester United umworben. Moyes nimmt sich in der Causa Rice aber Tottenham Hotspur und Harry Kane (28) zum Vorbild: „Ich schaue mir an, was Tottenham mit Harry Kane gemacht hat […]. Sie haben gesagt: ‚Nein, es gibt einen Preis, und wenn jemand diesen Preis zahlen will, dann werden wir es wahrscheinlich tun. Wenn nicht, wird er nirgendwo hingehen.‘ Das war es, sie haben ihn behalten.“