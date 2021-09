Alves: Europa-Rückkehr im Januar?

Dani Alves möchte wieder in Europa spielen. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, hat der Rechtsverteidiger mehrere Angebote aus seiner brasilianischen Heimat und aus Katar abgelehnt, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. In Kürze wird ein Wechsel jedoch nicht vonstattengehen, da Alves via Social Media verkündete, erst wieder im Januar bei einem Klub unterschreiben zu wollen.

Seine Schuhe an den Nagel zu hängen, ist für den 38-Jährigen keine Option. Vergangene Woche hatte Alves seinen Vertrag beim FC São Paulo wegen ausstehender Gehaltszahlungen aufgelöst. In Europa war der Rechtsfuß bereits für den FC Sevilla, den FC Barcelona, Juventus Turin und Paris St. Germain am Ball.