Ob Nicolò Tresoldi im Herrenbereich für Italien oder Deutschland spielt, ist weiter offen. „Diese Frage geht nicht an mich, sondern an Nicolò“, wiegelt der deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo gegenüber dem ‚kicker‘ ab und stellt klar: „Es ist alles möglich.“

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Den Kampf um den Stürmer vom FC Brügge, der beim gestrigen EM-Qualifikationsspiel gegen Malta (4:1) mit der Kapitänsbinde am Arm einen Hattrick schnürte, hat auch Bundestrainer Jürgen Klopp längst aufgenommen. „Nicolò weiß von mir – aber auch von Jürgen Klopp, der schon einen engen Draht zu ihm hat – dass er ein Stürmer ist, auf den wir setzen. Ich hoffe, dass er irgendwann mal, wenn er so weit ist, diese Entscheidung für Deutschland treffen wird. Trotzdem wollen wir keinen Druck aufbauen“, so Di Salvo.