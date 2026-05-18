Angebot: Hitzlsperger will 1860 kaufen

Ex-Profi Thomas Hitzlsperger will Drittligist 1860 München übernehmen. Das bestätigte der 52-malige Nationalspieler in der ‚BR‘-Sendung ‚Blickpunkt Sport‘: „Ich habe mich in den letzten Monaten intensiv damit beschäftigt zusammen mit Markus Rejek, der schon mal Geschäftsführer war, und Überlegungen angestellt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, den Gesellschafter abzulösen. Vielleicht mit Partnern zusammen bei Sechzig was zu unternehmen. Das Interesse ist da.“ Seit 2011 hält der jordanische Investor Hasan Ismaik 60 Prozent der Vereinsanteile am Klub, will diese aber aufgrund des fehlenden Erfolgs verkaufen. Dem Vernehmen nach stehen 20 Millionen Euro als Preis im Raum.

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„Schauen wir, wie es weitergeht. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen aus dem Verein, aber auch mit Hasan Ismaiks Vertretern. Es waren konstruktive Gespräche, aber jedem ist bewusst, dass es bei Sechzig, wie sie aktuell dastehen, nicht auf allen Ebenen ein Miteinander ist. Alle sehen das Potenzial im Klub, deshalb gibt es auch viel Interesse von vielen Seiten“, so Hitzlsperger. Laut der ‚Bild‘ soll der 44-Jährige sogar gemeinsam mit Geldgebern aus England bereits ein Angebot für die Ismaik-Anteile abgegeben haben. Insgesamt drei Offerten lagen dem aktuellen Investor demnach zuletzt vor.