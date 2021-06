Trotz Müller-Zusage: Stuttgart hat Ortega im Blick

Das Interesse vom VfB Stuttgart an Torhüter Stefan Ortega wird größer. Laut der ‚Bild‘ beschäftigen sich die Cannstätter intensiver mit der Nummer eins von Arminia Bielefeld. Der 28-Jährige soll der Alternativkandidat sein, falls die Verpflichtung von Florian Müller vom FSV Mainz 05 nicht zustande kommt.

Zwar haben die Schwaben bereits die Zusage des 23-Jährigen, doch die Ablöseverhandlungen mit Mainz gestalten sich schwierig. Eine schnelle Einigung scheint derzeit nicht in Sicht. „Seit Wochen“ hat Stuttgart daher Ortega im Hinterkopf.

Wie der ‚kicker‘ in seiner heutigen Ausgabe berichtete, verfällt die Ausstiegsklausel des Bielefelder Schlussmanns in Höhe von fünf Millionen Euro demnächst. Der VfB muss sich also entscheiden, ob er den Ablösepoker um Wunschkandidat Müller fortführen möchte oder für eine fixe Summe bei Ortega zuschlägt.

Bis 2022 ist der Keeper noch an die Arminia gebunden, kokettiert jedoch seit Wochen mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern. In Stuttgart wäre Ortega nach dem Abgang von Gregor Kobel jedoch anders als in München unumstrittene Nummer eins.