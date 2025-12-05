So denkt man beim BVB über Ramaj

Bei Borussia Dortmund hat man Leihspieler Diant Ramaj (24) weiterhin genau im Blick. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ sind die Dortmunder mit der Entwicklung des Torhüters beim 1. FC Heidenheim zufrieden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was das mit Blick auf die kommenden Jahre bedeutet, ist allerdings offen und hängt in erster Linie mit der Zukunft von Stammkeeper Gregor Kobel (27) zusammen. Gerade erst hat der BVB den Vertrag mit Ersatzmann Alexander Meyer (34) bis 2027 verlängert. Für Ramaj wiederum käme der dauerhafte Status als Nummer zwei nicht infrage, sodass womöglich eine weitere Leihe anstehen könnte.