Wenn es nach den FT-Usern geht, sollte Lennart Karl (18) beim FC Bayern München verlängern und sich trotz der großen Konkurrenz durchbeißen. Ganze 79 Prozent stimmten dafür, dass der Youngster auch bei einem langfristigen Verbleib von Michael Olise (24) beim Rekordmeister bleiben soll. Nur acht Prozent der User raten Karl in diesem Fall zu einer Leihe, um andernorts Spielpraxis zu sammeln.

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Sollte Lennart Karl beim FC Bayern verlängern, wenn auch Michael Olise bleibt? Ja, dort entwickelt er sich trotzdem stetig weiter Ja, aber er sollte eine Leihe anstreben Nein, er sollte wechseln, um Stammspieler zu sein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Lediglich ungefähr jeder achte Teilnehmer würden dem Neu-Nationalspieler einen Wechsel nahelegen, falls der französische Topstar, der mit Karl um Einsätze konkurriert, in München bleiben sollte. Mit seinem 18. Geburtstag im Februar hatte sich Karls Fördervertrag automatisch in einen Profivertrag umgewandelt und bis 2029 verlängert. Das Gehalt liegt derzeit bei geschätzten zwei Millionen Euro pro Saison. Ein neuer Kontrakt soll zeitnah verhandelt werden.