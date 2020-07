Benfica-Interesse an Halilovic

Alen Halilovic könnte seine Karriere in Portugal fortsetzen. Wie die Redaktion des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio berichtet, steht der 24-jährige Kroate bei Benfica Lissabon hoch im Kurs. Von „starkem Interesse“ des portugiesischen Klubs ist die Rede. Halilovic steht nach einer Leihe an den SC Herenveen wieder beim AC Mailand auf der Matte.

Bei den Rossoneri hat man für den Kreativspieler, der noch bis 2021 unter Vertrag stehe, jedoch keine Verwendung mehr. Benfica wäre für Halilovic bereits der neunte Klub in seiner Laufbahn. Richtig glücklich wurde der kroatische Nationalspieler (zehn Länderspiele) bislang auf keiner seiner vielen Stationen. Für Herenveen erzielte der offensive Mittelfeldspieler in der vorzeitig abgebrochenen Eredevisie-Saison lediglich ein Tor in 20 Einsätzen.