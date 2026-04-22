Werder kontaktiert Kastenmeier

Werder Bremen blickt auf der Suche nach neuem Personal für die Torwart-Position auch in die zweite Liga. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, gab es einen – bislang nicht sonderlich fruchtbaren – Austausch mit der Seite von Florian Kastenmeier.

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Der 28-Jährige steht seit Jahren bei Fortuna Düsseldorf zwischen den Pfosten und ist dort auch Kapitän. Sein Vertrag am Rhein läuft jedoch aus. In Bremen wäre er als Nummer zwei eingeplant. Vom aktuellen Gespann Mio Backhaus (22) und Karl Hein (24) bleibt im Sommer maximal einer.