Premier League mit Covid und Tränen | Ramos-Nachfolger gesucht

Premier League und EFL von neuem Lockdown nicht betroffen

Trotz der steigenden Anzahl an Corona-Fällen sowie der neuartigen Mutation des Virus gab Premierminister Boris Johnson den Offiziellen von Premier League und EFL grünes Licht für die Weiterführung der Saison. Gestern Abend wurde ein neuer Lockdown mit vielerlei Beschränkungen des öffentlichen Lebens verkündet. Fußballfans auf der Insel können aber aufatmen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, wird der Spielbetrieb vorerst davon nicht beeinflusst. „Personen, die im Profisport tätig sind, um zu trainieren, zu coachen oder an einem Wettkampf teilzunehmen, werden von der ‚stay at home order‘ ausgenommen“, so die englische Zeitung. Zuletzt mussten mehrere Spiele verschoben werden, da es immer mehr positive Tests unter Spielern und im Staff gab. Dass das Virus auch vor Stars keinen Halt macht, stellten mit Manchester City, dem FC Fulham und Sheffield United gleich drei Klubs zuletzt schmerzhaft fest. Angesichts der vielen Verstöße gegen Corona-Auflagen, wie zuletzt von Erik Lamela, Giovani Lo Celso und Sergio Reguilón von Tottenham Hotspur oder Benjamin Mendy von Manchester City, wird auch der Druck der Öffentlichkeit in Bezug auf die Sonderbehandlung der Fußballer nicht geringer werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Real sucht potenziellen Ramos-Nachfolger

Neben David Alaba, der schon seit einiger Zeit mit einem Engagement bei Real Madrid in Verbindung gebracht wird, schauen sich die Königlichen nach weiteren Innenverteidigern um. Für einen eventuellen Abgang von Sergio Ramos will man gewappnet sein. So schreibt die ‚Marca‘, der Name Pau Torres stehe bereits „in Großbuchstaben auf der Scoutingliste“ bei den Blancos. Der 23-Jährige vom FC Villarreal hat die Verantwortlichen durch seine Leistungen nachhaltig beeindruckt. Vielleicht kommt der Ramos-Nachfolger aber auch vom FC Sevilla und geht damit den gleichen Weg, den Ramos einst ging, denn auch Diego Carlos und Jules Koundé sind in Madrid ein Thema. Eric García von Manchester City und Dayot Upamecano von RB Leipzig komplettieren die Kandidatenliste. Man kann sich bei dieser Auswahl sicher sein, dass das freiwerdende Budget bei einem Abgang von Kapitän Ramos in großes Potenzial reinvestiert wird.

„Ein Spiel zum Weinen“

Die englischen Gazetten titeln spektakulär über die gestrige 0:1-Niederlage des FC Liverpool gegen den FC Southampton. Jürgen Klopps Truppe konnte sich kaum qualitative Torchancen erspielen und die Angriffswellen zerschellten am Abwehrverbund der Saints. Mit „Die Reds wurden von Ings ausgeknockt“ bringt es der ‚Daily Express‘ auf den Punkt, denn der Torjäger entschied mit dem einzigen Treffer des Abends die Partie. Der ‚Daily Telegraph‘ nennt es ein „Spiel zum Weinen“, denn nicht nur die Verzweiflung der Reds konnte einem Tränen in die Augen treiben. Auch Ralph Hasenhüttls Kniefall nach Abpfiff sorgte für Schlagzeilen. „Da waren Tränen in meinen Augen – wegen dem Wind“ scherzte er gegenüber der ‚BBC‘. Die Wahrheit lag jedoch in der abfallenden Anspannung und darin, dass man eben „ein perfektes Spiel gegen Liverpool“ braucht, um gegen das Starensemble von der Anfield Road zu punkten.