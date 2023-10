Werder trifft Transfer-Grundsatzentscheidung

Werder Bremen will sich nach eigenen Angaben nicht auf dem Markt der vereinslosen Spieler bedienen. Eine solche Verpflichtung halte man „nicht für nötig“, erklärt Personal-Geschäftsführer Tarek Brauer gegenüber der ‚DeichStube‘. Namen wie Sokratis Papastathopoulos (35) oder Shkodran Mustafi (31) wird man in der laufenden Spielzeit daher wohl nicht im Werder-Kader wiederfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir glauben an die Spieler, die wir in der Abwehr haben“, betont der Bremer Klubfunktionär. Brauer selbst befindet, „dass es aktuell eher an der nicht vorhandenen Kompaktheit liegt“. Daran müsse man „jetzt arbeiten anstatt noch zwei Spieler dazu zu holen, die am Ende des Tages bei einer fehlenden Kompaktheit ebensolche Probleme kriegen“. Mit 17 Gegentreffern nach sieben Spieltagen zählen die Grün-Weißen zu den defensivschwächsten Teams der Bundesliga.