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Kim zum FC Bayern

Die Zweitvertretung des FC Bayern bekommt Verstärkung. Linksverteidiger Do-yeon Kim (18) wechselt vom südkoreanischen Erstligisten Daejeon Hana Citizen an den Münchner Campus.

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