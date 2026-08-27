Kim zum FC Bayern
Die Zweitvertretung des FC Bayern bekommt Verstärkung. Linksverteidiger Do-yeon Kim (18) wechselt vom südkoreanischen Erstligisten Daejeon Hana Citizen an den Münchner Campus.
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Servus, Doyeon! 👋— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 27, 2026
Der #FCBayern hat den südkoreanischen Linksverteidiger Doyeon #Kim für die #FCBAmateure verpflichtet.
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